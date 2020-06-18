РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 июн. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе онлайн-семинара разъяснил педагогам школ Балашихи самые острые тезисы, которые войдут в 12 основных статей Конституции РФ, и ответил на интересующие вопросы, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В четверг в онлайн-семинаре приняли участие коллективы гимназии №1, школ №№23 и 10.

«Мы обсудили самые острые тезисы, которые предложены для внесения в основной закон страны: о повышении благосостояния граждан, защите человека труда, ежегодной индексации пенсий и социальных пособий. Через неделю, 25 июня, стартует голосование, и очень важно, чтобы горожане приходили на избирательные участки с пониманием тех изменений, за которые предлагается проголосовать», – сказал Ефимов.

Он напомнил, что для удобства горожан заявления на прикрепление к любому избирательному участку можно подать не только онлайн на сайте госуслуг, но и на своих УИКах по месту проживания, которые работают с 16:00 до 20:00 в будние дни и с 10:00 до 12:00 в выходные.

1 июля – день общероссийского голосования – объявлен выходным.

Директор гимназии №1 Ольга Дроздова поблагодарила депутата от имени всех участников семинара и рассказала, что такое прямое общение важно для них.

«Мы в своих коллективах обсуждаем поправки к Конституции, общаемся с родителями учащихся. Тарас Васильевич доходчиво разъяснил нам те моменты, которые не совсем ясно прозвучали в СМИ или описываются в интернете», – подчеркнула Дроздова.

По словам Ефимова, подобные семинары при поддержке городских депутатов будут продолжены вплоть до 1 июля.

«Мы договорились, что с соблюдением всех санитарных предписаний будем также проводить такие ликбезы по поправкам к Конституции во дворах и учреждениях. Надо уже выходить из кабинетов», – заключил депутат.