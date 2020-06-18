РИАМО - 18 июн. C 23 июня в офлайн-формате возобновит работу демонстрационный павильон Московских центральных диаметров, расположенный на площади у Киевского вокзала, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 19 марта павильон МЦД работал в онлайн-режиме. За это время на официальной странице проекта в Instagram прошли 35 прямых эфиров. Самыми яркими мероприятиями стали транспортный квиз, интервью с первой в России женщиной-машинистом электропоезда и экскурсия по павильону МЦД в рамках акции «Ночь Музеев», - говорится в сообщении.

Всего онлайн-мероприятия павильона МЦД посмотрели более 70 тысяч раз. После открытия павильона разработают специальную программу онлайн-мероприятий. Пассажиры смогут не только посещать лекции и мастер-классы в павильоне МЦД, но и участвовать в активностях в социальных сетях.

Чтобы попасть в павильон, необходимо предварительно записаться на сайте московского метро в разделе «Павильон».

Посетители должны быть в масках и перчатках. В выставочном зале могут одновременно находиться не более 25 человек.