РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 июн. Горячую воду в 21 многоквартирный дом, школу и детский сад в подмосковном Красногорске вернут в ближайшие часы, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Только что мной достигнута договоренность с ООО «Газпром межрегионгаз» о возобновлении подачи газа к котельной «Бецема». В ближайшие часы на котельной откроют задвижки, и в 21 многоквартирный дом, школу и детский сад поступит горячая вода», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она пояснила, что причиной отключения стали долги за топливно-энергетические ресурсы.

«В том числе – долги жителей. Еще раз призываю соблюдать платежную дисциплину и вовремя оплачивать коммунальные услуги», – заключила Хаймурзина.