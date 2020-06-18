РИАМО - 18 июн. В четверг московские улицы встали в пробки, на данный момент загруженность дорог оценивается в девять баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Парализовано движение по Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу. Есть заторы на северо-западе, западе, юге и юго-востоке МКАД.

Сильно загружены центральные улицы столицы - Мясницкая, Никитский бульвар, Воздвиженка, Неглинная, Петровка и другие. Также заторы есть на Дмитровском, Варшавском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, Минской и Профсоюзной улицах.

Ожидается, что к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до четырех баллов.

В четверг в Москве пройдет репетиция парада Победы, в связи с этим на некоторых центральных улицах будет ограничено движение транспорта. Ограничения будут снимать по мере прохождения колонны.