РИАМО - 18 июн. Московским автомобилистам следует перенести поездки на личном авто на более позднее время, в центре города перекрыто движение из-за репетиции парада Победы, также дорожную ситуацию усложнит непогода, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.



«Движение в центре и на северо-западе уже ограничено в связи с проведением репетиции парада Победы. Ситуацию с заторами осложняет гроза и сильный ветер. Ожидаем, что загруженность дорог достигнет 9-10 баллов», - говорится в сообщении.



Выезжать на автомобиле советуют после 21 часа. Удобнее всего пользоваться городским транспортом.



В этом году военный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне перенесли на 24 июня. Провести парад 9 мая не позволила пандемия коронавируса.

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