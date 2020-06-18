РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 июн. Медикам отделения переливание крови Красногорской горбольницы №1 в преддверии профессионального праздника подарили кондиционер, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Восемнадцатого июня члены местного отделения партии «Единая Россия» поздравили представителей сферы здравоохранения с наступающим профессиональным праздником.

«Кондиционер мощностью охлаждения на 30 квадратных метров покупался по согласованию с медиками. Сотрудники медицинского учреждения поблагодарили партийцев, а также пригласили доноров горокруга на кроводачу», - говорится в сообщении.

В числе тех, кто посетил отделение переливание крови Красногорской горбольницы №1, был депутат окружного совета депутатов Роман Володин.

«Поздравляю всех врачей с профессиональным праздником и от души благодарю их за то, что они делают для всех людей. Низкий им поклон!» - сказал Володин.