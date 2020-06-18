РИАМО - 18 июн. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что после того, как президентский срок Владимира Путина подойдет к концу, в России будет работать выстроенная им система, сообщает Газета.ru.

«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все то, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что следующий президент будет опираться на заложенный Путиным фундамент.

«Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом. То есть, все то, что он заложил, создав фундамент, в будущем обязательно будет работать, и на это будет опираться последующий президент. Это значит, что после Путина будет Путин, будет продолжатель всего того, что он сейчас сделал и создал», — отметил Володин.