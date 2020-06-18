РИАМО - 18 июн. Арбитражный суд Москвы признал законным предупреждение Московского областного УФАС России в адрес администрации Химок о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Ранее в УФАС поступило обращение от компании «Премиум клиник-2». Фирма сообщила о нарушении администрацией Химок антимонопольного законодательства при распоряжении земельным участком.

«По итогам рассмотрения заявления управление выдало администрации предупреждение о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в передаче земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным предупреждением, администрация Химок обратилась в суд. Однако суд не удовлетворил требования администрации и подтвердил законность и обоснованность предупреждения Московского областного УФАС России.