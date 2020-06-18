РИАМО - 18 июн. В столице снова заработали сувенирные магазины московского метро, также свою работу возобновили 10 информационных стоек «Живое общение», говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«В период самоизоляции москвичей сувенирные магазины и информационные стойки «Живое общение» Московского метрополитена были временно закрыты. Рады сообщить, что у москвичей вновь появилась возможность приобрести сувениры с символикой метро во флагманских магазинах Московского метрополитена на станциях «Маяковская» и «Трубная», – говорится в сообщении.

Сейчас для пассажиров открыли стойки «Живое общение» на станциях «Арбатская», «Киевская» и «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии, станциях «Курская», «Комсомольская» и «Парк культуры» Кольцевой линии, станциях «Кузнецкий мост» и «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии, а также на станции «Александровский сад» Филевской линии и станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии.

В период самоизоляции москвичей сувениры с символикой метро можно было приобрести только в интернет-магазине Московского метрополитена по адресу shop.mosmetro.ru.