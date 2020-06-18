РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. Городской округ Люберцы принял участие во флешмобе «Подвиг Подмосковья», посвященном Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне городской округ Люберцы присоединился к онлайн-флешмобу «Подвиг Подмосковья». Главными целями проекта является ознакомление жителей с историческими сведениями о памятниках, мемориалах, монументах, посвященных Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

На первом этапе рассказывается о памятных досках, которые установлены в Люберцах в честь Героя Советского Союза, летчика Дмитрия Леонтьевича Калараша. Одна из мемориальных досок установлена на доме №9А по улице Калараш, названной в честь легендарного летчика. Вторая - открыта 6 мая 2019 года на фасаде гимназии №44, которая также носит его имя. На церемонии присутствовала дочь героя Инна Калараш.

Дмитрий Калараш - штурман 236-й истребительной авиационной дивизии. После окончания в 1932 году Борисоглебской военной авиационной школы работал летчиком-испытателем в НИИ ВВС, затем служил в системе ПВО Москвы. В эти годы судьба связала его с городом Люберцы. В 1942 году Калараш воевал в Крыму и на Северном Кавказе. Подполковник Калараш произвел 242 боевых вылета. В воздушных боях сбил лично 11 самолетов противника и 6 - в группе.

29 октября 1942 года во время боевого вылета в районе поселка Лазаревское самолет подполковника Дмитрия Калараша был сбит. От полученных ранений летчик скончался. Ему было 30 лет.