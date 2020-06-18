РИАМО - 18 июн. Мемориальный камень в память о героях Великой Отечественной войны откроют 22 июня в березовой роще села Алабушево городского округа Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Рощу высадили в 1965 году силами ветеранов в честь 20-летия Великой Победы.

«Вместе с жителями Алабушева 22 июня, в знаковый для всей страны день, мы откроем здесь мемориальный камень. Память о великом подвиге наших предков жива, пока помним мы. Спасибо героям за мирное небо», — сказал глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

Ежегодно 22 июня в России, Белоруссии и на Украине отмечается День памяти и скорби. Памятную дату установили в день начала Великой Отечественной войны.