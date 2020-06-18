РИАМО - 18 июн. В Подмосковье возобновили прием заявок на участие в земельных аукционах в очном формате, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее в Подмосковье перенесли торги по аренде и продаже земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), личное подсобное хозяйство (ЛПХ) и так далее. По закону, такие аукционы требуют личного присутствия участников, но в условиях пандемии коронавируса это представляло угрозу для их здоровья.

«С 15 июня 2020 года возобновляется прием заявок на участие в земельных аукционах для ИЖС/ЛПХ/ садоводства/крестьянского (фермерского) хозяйства /сельхозпроизводства в очной форме. Срок заявочной кампании составит не менее 30 дней», - говорится в сообщении.

Получить информацию о коммерческих объектах, выставленных на торги, можно по номеру телефона регионального центра защиты и поддержки бизнеса: 0150.

Например, на торги в очной форме в Можайском городском округе выставлено 7 земельных участков общей площадью 91 410 квадратных метров. В Богородском городском округе - 22 земельных участка. Еще месяц будет длиться заявочная кампания по 18 земельным участкам общей площадью в городском округе Серебряные Пруды.

Узнать больше по теме земельных отношений можно в журнале «#конкуренTEAM! Люди.Бизнес.Технологии», который выпускается подмосковным комитетом по конкурентной политике.