РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. На дорогах подмосковного Подольска до 25 июня на дорогах ликвидируют 1226 ям, все они оцифрованы, из них 411 находятся в работе, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске ведутся ямочный ремонт внутридомовых территорий и благоустроительные работы. В 2020 году оцифровано 4448 ям во дворах.

«Оцифровку ям начали еще в 2019 году. На сегодняшний день осталось заделать 815 ранее оцифрованных ям. Продолжаем выявлять новые, в работе находится еще 411. Все заделаем до 25 июня. Есть ямы с довольно значительной площадью, в этом случае заключаем муниципальный контракт. За счет муниципального и областного бюджетов более 300 дворовых территорий приведут в порядок. Сейчас проходят конкурсные процедуры. Активно взаимодействуем с жителями округа, общаемся через социальные сети, портал «Добродел», а также встречаемся лично», - сказал первый замглавы администрации округа Владислав Лукьяненко.

Дорожники ликвидируют ямы на улице Свердлова у домов №№35/20, 33 и на улице Курчатова. В ходе ямочного ремонта плановые работы организуются так, чтобы не мешать потоку автомобильного транспорта.

Во дворах на улице Свердлова в работе находятся 56 ям. Сейчас специалисты их устраняют и выравнивают асфальтобетонное покрытие. Для дорожных работ привлекли специализированную технику. Управляющая компания кронирует и спиливает аварийные деревья на улице Индустриальной возле дома №15.

В микрорайоне Шепчинки по обращениям жителей в ближайшее время проведут ямочный ремонт по адресам: улица Свердлова, дома №№45, 47, 47А, Пионерская, дом №28, Подольских курсантов, дома №№21/20, 19/23, 25, Большая Серпуховская, дома №№56, 58 и другим.

Завершили ремонт дорожного полотна и приступили к благоустройству территории у дома №4 на улице Сосновой в Кутузове. Там оцифровали более 60 ям, после общения с жителями решили полностью восстановить асфальтобетонное покрытие площадью более 300 квадратных метров, таким образом решили проблему подъезда и парковки. На сегодняшний день работы по ямочному ремонту полностью выполнены, сейчас продолжается благоустройство территории у дома №4 – окрашивают бордюры, ограждения, ремонтируют лавочки и меняют урны.