РИАМО - 18 июн. До конца 2020 года в столице планируют ввести в эксплуатацию еще 61 дом в рамках программы реновации, под заселение уже передали 51 дом, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Всего <…> с момента старта программы реновации в Москве у нас введено в эксплуатацию 57 жилых домов, в том числе пять домов в этом году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что под заселение уже передали 51 дом, включая два дома в этом году. По словам Загрутдинова, уже начато переселение 23 тысяч жителей из 133 домов. Переселили на данный момент около 17,5 тысяч жителей. До конца 2020 года планируется передать под заселение еще 28 жилых домов.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5174 домов.