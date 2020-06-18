РИАМО - 18 июн. Президент РФ Владимир Путин потребовал обязательно доводить дела о картельных сговорах до суда, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава государства затронул эту тему во время рабочей встречи с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

«Надо, чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге», — отметил Путин.

В марте этого года ФАС выявила признаки картельного сговора между продавцами гречки. Им грозит уголовная ответственность.