РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. Жителей подмосковных Люберец предупредили о штрафах за разведение открытого огня в лесных массивах, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Лица, нарушившие правила пожарной безопасности в лесах, совершившие поджог травы и мусора, привлекаются к административной ответственности (штрафам) или уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

Правоохранители рекомендуют жителям воздержаться от разведения костров в лесных массивах и на прилегающих к лесам территориях, чтобы не быть привлеченными к административной ответственности.