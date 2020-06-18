РИАМО - 18 июн. На Тверскую улицу в Москве начала прибывать военная техника для участия в очередной ночной репетиции парада Победы, передает корреспондент РИАМО.

Первыми на улицу на военных тягачах приехала военная техника, принимавшая участие в Великой Отечественной войне - танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-85. В начале Тверской улицы их сняли с тягачей, в сторону Кремля САУ отправились своим ходом.

Несмотря на дождь, посмотреть на прибытие техники собрались несколько десятков москвичей. Многие из них снимали процедуру разгрузки техники на телефон.

Следом ожидается прибытие современной военной техники - гаубицы «Коалиция-СВ», танки Т-90, которые приедут на место проведения репетиции своим ходом.

Парад Победы на Красной площади состоится 24 июня.