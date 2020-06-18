РИАМО - 18 июн. На избирательных участках в Москве будет сделано все возможное, чтобы обезопасить граждан от коронавирусной инфекции, во время голосования по поправкам к Конституции РФ на местах будут следить за тем, чтобы не образовывалось скопление людей, а члены участковых комиссий будут использовать средства индивидуальной защиты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Конечно, будут организованы дополнительные меры безопасности. Мы будем следить за здоровьем самих участковых комиссий, членов участковых комиссий. Обеспечим средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками работников участковых избирательных комиссий», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что на участках будут следить за тем, чтобы не образовывались скопления людей. А сам процесс голосования будет максимально безопасен для граждан.

Запись на участие в электронном голосовании по Конституции открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Дистанционное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на портале.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля на 3,6 тысячи участков в Москве с 08:00 до 20:00.

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