РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. В подмосковных Люберцах после разговора с земельными инспекторами собственник участка вернул самозахваченные земли, говорится в сообщении министерства имущественных отношений Московской области.

Муниципальный земельный контроль в Подмосковье использует все меры воздействия на нарушителей земельного законодательства, чтобы они могли исправить нарушение без ущерба для себя и своего кармана.

«В городском округе Люберцы удалось ликвидировать нарушение с помощью разъяснительной беседы. В районном поселении Малаховка собственник одного из участков поставил свой забор так, что захватил земли общего пользования. Самозахват составил всего шесть квадратных метров, но забор перекрыл ворота и выезд с участка соседа», - говорится в сообщении.

Пострадавший сообщил в администрацию городского округа Люберцы, которая оперативно отреагировала и направила на место инспекторов земельного контроля.

Был проведен осмотр участка и подтверждены факты, указанные в обращении. Во время осмотра хозяин участка был поблизости, и земельные инспекторы поговорили с ним. Они провели разъяснительную беседу и объяснили, как исправить нарушение и что будет, если его не ликвидировать.

«В результате проведенных мероприятий собственник признал свою ошибку и перенес забор в границы земельного участка, которым владеет», - отмечается в материале.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что несмотря на то, что муниципальный земельный контроль выявляет нарушения земельного законодательства, основная его задача - не наказать, а объяснить правообладателю, в чем он не прав, и помочь исправить.

«Вопросы земельного законодательства - сложная тема, которая имеет множество нюансов. Уследить за всеми изменениями, порой, невозможно, поэтому часто нарушения земельного законодательства происходят по причине неосведомленности. Земельные инспекторы в данном случае выступают не только как контролирующий орган, они проводят разъяснение, чтобы человек мог исправить нарушение до проведения проверки, которая подтверждает факт нарушения и в большинстве случаев заканчивается направлением предписания и начислением штрафа», - пояснила Адигамова.

Всего в Люберцах с начала года проведены осмотры более тысячи гектаров земель.