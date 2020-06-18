РИАМО - 18 июн. Загруженность столичной улично-дорожной сети вечером в четверг составляет восемь баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Парализовано движение по Садовому кольцу и Третьему транспортному кольцу. Есть заторы на юго-востоке и западе МКАД.

Традиционно загружены центральные улицы столицы. Сложно проехать по Никитскому бульвару, Пречистенской набережной, Мясницкой улице, Большому Каменному мосту, Воздвиженке, Неглинной и другим улицам.

Ожидается, что к 19:00 плотность движения в столице достигнет девяти баллов, а в 21:00 снизится до четырех баллов.

В четверг в Москве пройдет репетиция парада Победы, из-за этого проехать по ряду городских улиц будет нельзя. Ограничения снимут по мере прохождения колонны.