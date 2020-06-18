РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. В СНТ Безменково-2 подмосковной Балашихи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пешеходов, один из них оказался четырехлетним ребенком, он получил телесные повреждения, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла 17 июня в 20:10 недалеко от дома №105 по улице 13 линия в СНТ Безменково-2.

«Водитель автомашины Hummer H3, будучи лишенный права управления транспортным средством, допустил наезд на двух пешеходов, которые двигались по правой обочине навстречу транспортному средству по дороге садового товарищества. В результате ДТП получил телесные повреждения четырехлетний пешеход», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД просят пешеходов быть внимательными на дорогах. При переходе проезжей части неоднократно убедиться в своей безопасности, нужно выбирать для перехода дороги только безопасные места – пешеходные переходы. Переходить дорогу можно только на зеленый сигнал светофора, но прежде, чем перейти дорогу даже по пешеходному переходу, убедиться в том, что все транспортные средства вас пропускают.

«Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что при движении по краю проезжей части они должны идти навстречу движению транспортных средств. Необходимо также использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток, чтобы быть заметнее для водителей», – добавляется в сообщении.

Госавтоинспекторы также призвали водителей быть предельно внимательными на дороге как в городе, так и в дачных и садовых товариществах, не спешить, притормаживать при подъезде к пешеходным переходам, к местам массового скопления людей.