РИАМО - 18 июн. В начале июля в Москве запустят проект «Ночной автобус», в рамках которого нуждающимся людям будут раздавать горячую еду, одежду и средства гигиены, говорится в сообщении пресс-службы межрегиональной благотворительной организации помощи бездомным «Ночлежка».

«Ночной автобус» — это самый легендарный проект «Ночлежки» в Петербурге. Первый рейс московского «Ночного автобуса» будет уже в начале июля, а сейчас мы продолжаем искать рестораны-партнеры», — сказала координатор проектов «Ночлежки» Мария Раевская.

По будням с 19:00 до 23:00 специально оборудованный микроавтобус будет выезжать в рейс по Москве. На нескольких остановках волонтеры будут раздавать нуждающимся не только горячую еду, но и вещи первой необходимости – одежду и средства гигиены.

Благотворительная организация «Ночлежка» была основана в 1990 году, у нее есть филиалы в Санкт-Петербурге и Москве.