РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий не выявил нарушения противоэпидемиологических правил на предприятии «Фабрика Природы» в ходе визита, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В четверг Ружицкий посетил предприятие «Фабрика Природы» в поселке Октябрьский. Компания выпускает кондитерскую продукцию на основе татарской гречихи.

«Фабрика Природы» – одно из молодых, но очень перспективных предприятий нашего округа. Компания выпускает вкусную, а главное, полезную кондитерскую продукцию на основе татарской гречихи: шоколад, чай, сладкую пасту, варенье. Продукция не имеет аналогов в мире – она создана по эксклюзивным рецептам. Во время пандемии коронавируса «Фабрика Природы» не прекращала своей деятельности: на производстве строго выполняется стандарт по организации работы», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что познакомился производством, пообщался с сотрудниками компании, руководителями предприятия Седой Хункаевой и Анной Хабаровой.

Предприятие было основано в 2017 году. В настоящий момент продуктовая линейка «Фабрики природы» состоит из гречишного шоколада, чая, кондитерских паст, варенья. В планах – начать выпуск питьевой воды, гречишного печенья и гречишного кофе.