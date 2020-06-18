РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 июн. Врачей Домодедовской центральной городской больницы поздравили с наступающим Днем медработника инспекторы Главгосстройнадзора Московской области, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Специалисты ведомства поблагодарили домодедовских медиков за работу, преданность делу, пожелали удачи в добрых делах и крепкого здоровья», - говорится в сообщении.

Также врачам передали поздравительный адрес от начальника Главгосстройнадзора Артура Гарибяна и вручили цветы.

День медика отмечается в этом году 21 июня.