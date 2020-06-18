РИАМО - 18 июн. Более 95% москвичей соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня у нас среди нарушителей - это максимум 3-4%. Это означает, что 96% горожан строго следуют рекомендациям Роспотребнадзора, врачей и не нарушают этого режима», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что ситуация с вирусом в городе за последние дни улучшилась на 25-30%, что является показателям правильного пути борьбы с коронавирусом, выбранного столичными властями.

«Это касается и вновь выявленных случаев, и госпитализаций, и заболевания пневмонией. По всем показателям без исключения Москва, несмотря на снятие ограничений, движется в положительную сторону», - добавил Собянин.

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Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

- Первым добровольцам в России ввели вакцину от коронавируса. Весь процесс контролировали самые опытные специалисты медучреждения.

- Отечественная вакцина может защитить от коронавируса на год. Уже 19 июня в России проведут вакцинацию первой группы добровольцев.

- В России умерли около 500 медицинских работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай инфицирования Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 23 человека с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе умер 751 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 790 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 667 заболевших. В Москве - 1 040.

- 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 483 человек с Covid-19.