РИАМО - 18 июн. Порядка 86% пассажиров столичной подземки 17 июня надели маски и 48% - перчатки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы не устаем напоминать вам, согласно рекомендациям ВОЗ и Роспотребнадзора, только единовременное их ношение обеспечивает максимальный эффект в борьбе с распространением вируса», - говорится в сообщении.

С 12 мая в Москве действует масочно-перчаточный режим. Это значит, что в общественных местах нужно надевать средства индивидуальной защиты.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска. 16 июня возобновила работу стоматология и летние веранды кафе.

С 23 июня в Москве заработают фитнес-клубы и бассейны, детские сады начнут работу без ограничений, откроют детские площадки и площадки для воркаута.

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Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

- Первым добровольцам в России ввели вакцину от коронавируса. Весь процесс контролировали самые опытные специалисты медучреждения.

- Отечественная вакцина может защитить от коронавируса на год. Уже 19 июня в России проведут вакцинацию первой группы добровольцев.

- В России умерли около 500 медицинских работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай инфицирования Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 23 человека с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе умер 751 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 790 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 667 заболевших. В Москве - 1 040.

- 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 483 человек с Covid-19.