РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В подмосковном Подольске в ТЦ «Галерея» в четверг открылась информационная точка для жителей округа, в которой можно узнать о поправках в Конституцию России, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В России 15 июня стартовала масштабная информационная кампания «Волонтеры Конституции».

«В торговом центре «Галерея» 18 июня открылась информационная точка, в которой любой житель округа может узнать о поправках в Конституцию России, голосование по которым состоится 1 июля 2020 года», - говорится в сообщении.

Добровольцы рассказывают жителям и гостям городского округа о предлагаемых поправках, волонтерских возможностях и дарят стикеры на память.

ТЦ «Галерея» находится на улице Свердлова, 26.