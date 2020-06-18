РИАМО - 18 июн. Днем в четверг в Москве прошел дождь с градом, соответствующими фото поделились пользователи социальных сетей.

«Ничего не предвещало #дождь #ливень #лето #жара #град #дождьстеной», – написала в Instagram пользовательница Анастасия.

Пользователь AutoDog отметил, что в Москве выпал град «по полтора сантима».

«Найс, после жаришки град», – подписала свое видео пользовательница Instagram с ником Masikan.

Пользователь kopoll86 сделал снимок града на парковке.

«Ничего себе погодка», – отметила в описании к своему видео Анна Романова.

Как рассказал в Instagram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, Москву атаковали грозовые облака, местами наблюдается ливень и град. Показания термометров варьируются от плюс 26 до плюс 32 градусов.

Ранее Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до утра 19 июня из-за крайне высокой температуры воздуха.