РИАМО - 18 июн. Российский футбольный союз протестировал арбитров и ассистентов судей на коронавирус и выявил один случай заражения, сообщает «Газета.Ru».

«Был выявлен лишь один случай заражения COVID-19. Положительный результат дал тест ассистента судей Максима Гаврилина», - говорится в сообщении.

Чемпионат России приостановили в марте из-за пандемии коронавируса нового типа. Его планируют продолжить 19 июня.

За все время в Подмосковье выявили 52 083 случая заражения коронавирусом, 20 355 человек выздоровели, 751 – скончался.

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Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

- Первым добровольцам в России ввели вакцину от коронавируса. Весь процесс контролировали самые опытные специалисты медучреждения.

- Отечественная вакцина может защитить от коронавируса на год. Уже 19 июня в России проведут вакцинацию первой группы добровольцев.

- В России умерли около 500 медицинских работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай инфицирования Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 23 человека с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе умер 751 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 790 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 667 заболевших. В Москве - 1 040.

- 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 483 человек с Covid-19.