Купальный сезон официально открывается в регионе 1 июля. В Подмосковье все еще действует масочный режим, но, как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, во время посещения пляжей россияне могут не надевать элементы защиты. Недалеко от МКАД есть множество обустроенных зон у озер, водохранилищ и рек. О том, куда можно будет отправиться купаться и загорать в Московской области летом 2020 года, читайте в материале РИАМО.

«Бухта радости»

сайт зоны отдыха "Бухта радости"

Где: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, «Бухта радости»

Как добраться: от станции метро «Медведково» на автобусе или маршрутном такси № 438 до остановки «Деревня Сорокино», далее пешком

Вход: бесплатный

«Бухта радости» расположена на берегу Пироговского водохранилища, всего в 18 километрах от МКАД по Осташковскому шоссе. Сюда часто приезжают целыми семьями, и в разгар сезона здесь многолюдно, но из-за большой территории не тесно: протяженность одного лишь песчано-травянистого пляжа – полтора километра. За чистотой воды в этой зоне следит Роспотребнадзор.

Для малышей на территории оборудованы детские площадки. Для поклонников активного отдыха – зоны для игр в футбол, волейбол, бильярд, настольный теннис и пейнтбол. Также здесь открыты пункты проката, где в аренду предоставляют гидроциклы, катамараны, лодки и яхты.

Чтобы перекусить, гости могут зайти в одну из кафешек, расположенных на берегу, или забронировать беседку с мангалом и приготовить шашлык самостоятельно.

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Развлекательный комплекс «Малибу»

страница Развлекательного комплекса "МАЛИБУ"в соцсети facebook

Где: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино, ГРК «Малибу»

Как добраться: от станции метро «Медведково» на автобусе или маршрутном такси № 438 до остановки «Деревня Сорокино», далее пешком

Вход: на песчаный пляж в будни — 600 рублей, в выходные – 800 рублей

По соседству с «Бухтой радости» находится еще один комплекс, где можно загорать и купаться, – «Малибу». К его причалу пришвартован пиратский корабль под названием «Черная жемчужина», на палубе которого открыт ресторан, а в трюме — отель.

На территории «Малибу» есть несколько пляжей: песчаный с пологим выходом к Пироговскому водохранилищу, а также «Немо» и «Лаунж», расположенные на баржах и оборудованные бассейнами и ресторанами.

Гостям комплекса предлагают поиграть в настольный теннис, покататься на гидроциклах, квадроциклах и даже совершить воздушную прогулку на вертолете.

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Пляж «Флагман»

Где: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Пирогово

Как добраться: от станции метро «Медведково» на автобусе или маршрутном такси № 438 до остановки «Деревня Сорокино», далее пешком

Вход: для взрослых — 100 рублей, для детей — 50 рублей

«Флагман» — еще одна облагороженная зона для отдыха на Пироговском водохранилище. Пляж регулярно убирают, за песком следят – он здесь белый и чистый. На территории есть душевые кабинки, места для переодевания и несколько кафе, где можно перекусить и купить прохладительные напитки.

Здесь открыта современная площадка для воркаута, оборудованы футбольное и волейбольное поля. Для малышей построена детская площадка с каруселями и песочницей, на воде отгорожен «лягушатник».

Все отдыхающие могут арендовать шезлонги, зонтики и небольшие беседки. Для проведения масштабных мероприятий неподалеку работает шатровый комплекс, оснащенный всем необходимым оборудованием.

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Озеро Сенеж

Где: Московская область, городской округ Солнечногорск, озеро Сенеж

Как добраться: от станции метро «Водный стадион» до остановки «Горсовет», далее пешком

Вход: на платный пляж — от 300 рублей

Сенеж — одно из крупнейших озер в Подмосковье, главная достопримечательность Солнечногорска. Сюда приезжают, чтобы отдохнуть, порыбачить или заняться водными видами спорта. Водоем неглубокий, поэтому здесь частенько ловят ветер компании винд- и кайтсерферов.

На озере открыты два пляжа: платный городской и бесплатный Веретьевский. Расстояние между ними всего 600 метров. Различие лишь в инфраструктуре. Платная часть оборудована тентами, лежаками, раздевалками, бассейнами, детскими городками, кафе и ресторанами.

К озеру приезжают и любители дикого отдыха. Здесь можно установить палатку, разжечь огонь и пожарить шашлык, наслаждаясь в это время прекрасным природным пейзажем.

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Люберецкие карьеры

Где: Московская область, городской округ Дзержинский, улица Угрешская

Как добраться: на автобусе № 904 от станции метро «Котельники» до остановки «Угрешская улица, 20»

Вход: бесплатно

В конце XIX века в этих местах добывали песок. Как это часто бывает, выработку затопили грунтовые воды, вследствие чего и появились два Люберецких карьера: Малый и Большой. На берегах последнего есть несколько пляжей, которые подготавливают к летнему сезону: убирают мусор, расставляют лежаки и шезлонги, натягивают волейбольную сетку и открывают кафе. В середине водоема можно заметить небольшой каменный остров. В одном из его уединенных мест обычно организуют нудистский пляж.

Помимо желающих просто поплескаться и позагорать, это место притягивает поклонников водных видов спорта: на одном из берегов базируется парк «Фристайл». Здесь можно покататься на различных видах серфа, вейкбордах и гидроциклах.

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База отдыха «Троицкое»

сайт базы отдыха «Троицкое»

Где: Московская область, городской округ Мытищи, село Троицкое, Святотроицкая улица

Как добраться: на автобусе № 302 от станции метро «Алтуфьево» до остановки «Троицкое»

Вход: бесплатный

База отдыха «Троицкое» расположилась на берегу Клязьминского водохранилища. Для отдыхающих здесь каждое лето подготавливают три песчаных пляжа с детскими площадками и беседками. На территории также есть мини-зоопарк, два причала для лодок и яхт, кафе и рестораны, площадки для игр в футбол, волейбол и теннис. Те, кто хочет провести на базе отдыха несколько дней, могут арендовать коттедж или снять номер в гостинице.

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Зона отдыха «Новоалександрово»

сайт зоны отдыха «Новоалександрово»

Где: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Новоалександрово

Как добраться: от станции метро Алтуфьево на маршрутном такси № 572 до остановки «Новоалександрово»

Вход: бесплатный

«Новоалександрово» – это бесплатный ухоженный песчаный пляж, находящийся в одноименной деревне всего в семи километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха: лежаки, зонтики, душевые кабинки, места для переодевания, санузлы, детские и спортивные площадки.

Сюда часто приезжают с детьми: заход в воду здесь пологий и глубина совсем небольшая. На территории есть кафе. Для тех, кто хочет посидеть компанией и приготовить шашлык самостоятельно, сдаются в аренду беседки с мангалами.

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Голубые озера в Луховицах

Максим Лебедев

Где: Московская область, городской округ Луховицы, улица Озерная

Как добраться: на электричке с Казанского вокзала до станции Луховицы, далее на автобусе № 3 до остановки «Карьер»

Вход: бесплатный

Когда-то в этих местах добывали кварцевый песок. Как это часто бывает, подземные источники затопили котлованы. Так образовались озера с чистейшей голубой водой.

Здесь есть как дикие, так и оборудованные всем необходимым пляжи. На берегу можно найти кафе и прокат лодок. Отдыхающие часто приезжают с палатками. Иногда на территории голубых озер проводят фестивали авторской песни и техно-вечеринки.

Голубые озера привлекают не только поклонников пляжного отдыха, но и рыбаков. Здесь водятся карп, карась, ерш и линь.

Лыткаринский карьер

Где: Московская область, городской округ Лыткарино, Лыткаринский (Волкушинский) карьер

Как добраться: на автобусе № 348 от станции метро «Котельники» до остановки «Волкуша», далее 1 км пешком

Вход: бесплатный

В 1939 году в этих местах добывали кварцевый песок для местного завода зеркальных отражателей. К 1974 году запасы были истощены, и подземные ключи затопили вырытый котлован.

В наши дни здесь обустроены песчаные пляжи. Некоторые из них подходят для семейного и тихого отдыха, другие — для шумного и веселого. Вода здесь чистая, дно ровное, а вход пологий. Местная инфраструктура с каждым годом становится лучше. Здесь есть зоны для переодевания, душевые, кафе и спортивные площадки. Также на воде оборудован лебедочный парк с трамплинами для занятий вейкбордом.

Белопесоцкий карьер

Где: Московская область, город Ступино

Как добраться: на автобусах № 334, 341 от станции метро «Красногвардейская» до остановки «Вокзал Ступино», далее на автобусах № 1, 21 до остановки «Монастырь», далее пешком

Вход: бесплатный

Белопесоцкий карьер находится приблизительно в ста километрах от Москвы в городе Ступино — далековато, но за счет отдаленности от столицы народа здесь не так много. Местные жители называет его «ступинским Рио-де-Жанейро» и «котлом».

Прибрежная зона здесь благоустроена: установлены раздевалки, небольшие тенты и урны. С некоторых пляжей открывается красивый вид на Белопесоцкий монастырь. К западу от озера можно найти место, где туристы останавливаются с палатками.