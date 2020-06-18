РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июн. В подмосковных Котельниках в рамках подготовки к новому отопительному сезону нарастили трубопровод холодного водоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В рамках подготовки к новому отопительному осенне-зимнему периоду, а также в целях предоставления качественных коммунальных услуг жителям, управляющей организацией АО «Корпорация Альянс» проведены работы по наращиванию трубопровода холодного водоснабжения», - говорится в сообщении.

Работы проходили со второго этажа до технического подполья во втором и восьмом подъездах дома №8 в микрорайоне Южный.

Данное переустройство позволит систематически проводить промывку системы холодного водоснабжения, это поможет улучшить качество питьевой воды.