РИАМО - 18 июн. В Подмосковье полиция задержала уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в нападении на девушку в Ленинском городском округе и попытке ее изнасиловать, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

За территорией повысили контроль.

«В настоящее время в прогулочных зонах и парках Московской области работает около 2 тысяч камер. Мы будем продолжать работу по данному направлению, увеличивая количество видеокамер при благоустройстве территорий парков, расположенных на территории Московской области», - сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Девушка не пострадала. Нападавший мужчина, услышав крики приближающегося свидетеля, скрылся. Девушка обратилась в полицию. Она сообщила, что неизвестный мужчина пытался ее изнасиловать.



Подозреваемого уже задержали. Возбуждено уголовное дело.