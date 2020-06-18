РИАМО - 18 июн. В Подмосковье полиция задержала уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в нападении на девушку в Ленинском городском округе и попытке ее изнасиловать, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.
За территорией повысили контроль.
Девушка не пострадала. Нападавший мужчина, услышав крики приближающегося свидетеля, скрылся. Девушка обратилась в полицию. Она сообщила, что неизвестный мужчина пытался ее изнасиловать.
Подозреваемого уже задержали. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии