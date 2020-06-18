РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 июн. Представители министерства здравоохранения Московской области проведут служебную проверку в медучреждениях подмосковного Красногорска после того, как жительница округа пожаловалась в соцсетях на работу медиков, сообщил «РИАМО в Красногорске» представитель пресс-службы ведомства.

В паблике «Красногорск 24» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали пост, в котором жительница выражает недовольство работой бригады скорой помощи и некоторых врачей в Красногорской горбольнице №1. В частности, женщина уверена, что ее 23-летнему сыну оказали недостаточную медицинскую помощь, в результате чего молодой человек скончался.

«Минздрав Московской области проведет служебную проверку по фактам, указанным в публикации», - сказал представитель.

Представитель пресс-службы Красногорской городской больницы №1 сообщил, что в соответствии с законодательством, сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну и могут предоставляться лично гражданину либо его законному представителю.

«Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну. Законный представитель может обратиться к администрации ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №1» для получения разъяснений по данному обращению», - подчеркнул представитель.