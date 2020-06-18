РИАМО - 18 июн. Специалисты «Мосгорнаследия» утвердили предмет охраны двухэтажного особняка XVII–XIX веков по адресу: Вознесенском переулке дом 6/3, строение 1 в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

После проведенного исследования специалисты определили ценность архитектурно-художественного оформления фасадов особняка в Вознесенском переулке, отдельные элементы которых датируются XVII, XVIII и XIX веками. Также в предмет охраны памятника вошли конструкция и материал кровли XIX века, местоположение, форма, размер и оформление дверных и оконных проемов.

«Кроме того, ценными признаны интерьеры 1800-х годов. Это мраморные и паркетные полы, пилястры, стенные ниши и филенки, потолочные корзины, плафоны и камины XIX века в нескольких комнатах. Теперь все реставрационные работы в особняке будут проводиться с учетом утвержденного предмета охраны», — рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он уточнил, что в ансамбль городской усадьбы, в которой жили Сумароковы и Баратынские, входило несколько построек. До наших дней, помимо главного здания, где сейчас располагается Дом моды Валентина Юдашкина, дошел жилой флигель, который также является выявленным объектом культурного наследия.

Изначально особняк был построен в стиле ампир и имел прямоугольную форму. Впоследствии вокруг него возвели несколько пристроек, а в конце XIX века после нескольких реконструкций облик дома приобрел черты необарокко.

Помимо архитектурной, особняк имеет и мемориальную ценность. С 1716 года им владел стряпчий с ключом (придворный чин, впоследствии замененный на камергера) Панкратий Сумароков — дед знаменитого поэта и драматурга. Именно здесь в ноябре 1717 года родился будущий поэт Александр Сумароков.

В 1827 году в особняке поселился поэт и переводчик Евгений Баратынский. В то время особняк принадлежал семье его жены, в девичестве Анастасии Энгельгардт. Супруги часто принимали друзей, среди которых был и Александр Пушкин.

В 1866 году в особняк заехал писатель и общественный деятель Александр Станкевич. В честь его брата поэта и философа Николая Станкевича в 1922 году Вознесенский переулок был переименован в улицу Станкевича. В доме Станкевича бывали историки Иван Забелин и Сергей Соловьев, архитектор Василий Шервуд, музыканты Петр Чайковский и Николай Рубинштейн.