РИАМО – 18 июн. Полицейские в бронежилетах, входящие в столичную многоэтажку, где в результате стрельбы погибли четыре человека, попали на видео.

Кадры с места происшествия опубликовали на сайте «360». На видеозаписи видно, как силовики входят в подъезд жилого дома. На место также приехала скорая помощь.

«Очевидец заявил, что где-то на этажах «стрельба идет» и «женщина кричала», - отмечает издание.

По информации СК, в результате стрельбы в квартире жилого дома на улице Приорова в Москве погибли четыре человека - две женщины, мужчина и ребенок. По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

Видео с места стрельбы в квартире в Москве>>