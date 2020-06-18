РИАМО – 18 июн. Полицейские в бронежилетах, входящие в столичную многоэтажку, где в результате стрельбы погибли четыре человека, попали на видео.
Кадры с места происшествия опубликовали на сайте «360». На видеозаписи видно, как силовики входят в подъезд жилого дома. На место также приехала скорая помощь.
«Очевидец заявил, что где-то на этажах «стрельба идет» и «женщина кричала», - отмечает издание.
По информации СК, в результате стрельбы в квартире жилого дома на улице Приорова в Москве погибли четыре человека - две женщины, мужчина и ребенок. По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».
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