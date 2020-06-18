РИАМО - 18 июн. Интеллектуальная викторина «Парад Победы», разработанная учителем подмосковного Реутова, нашла поддержку представителей четырех стран и множества городов России, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В первые четыре дня на вопросы викторины, посвященные отечественной истории, ответили около 400 человек. Это знатоки из Москвы и Санкт-Петербурга, Белгородской, Владимирской, Костромской, Липецкой, Московской, Новгородской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Тамбовской, Тверской областей, Республик Бурятия и Татарстан, а также из Армении, Казахстана, Донецкой Народной Республики и Украины», - говорится в сообщении.

Идейным вдохновителем и автором столь масштабного конкурса выступила педагог истории реутовкой школы №7 Галина Шевцова. Викторина представляет собой проверку знаний на тему, которая посвящена фактам о Параде Победы и малоизвестными событиям Великой Отечественной войны. С инициативой запуска викторины выступил Московский областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи.

Викторину подмосковного Реутова как общественную инициативу по увековечению памяти о событиях, связанных с Великой Отечественной войной, поддержала МБОО «Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ» в рамках некоммерческого проекта «Семейный архив памяти и славы».

«Я составляла вопросы, используя официальную информацию с сайта минобороны России, публикации в журнале «Родина», а также документальные фильмы телеканала «Звезда». Подать информацию так, чтобы участникам было интересно и подумать, и поискать информацию об истории парада – являлось для меня, как историка, главной задачей при разработке вопросов», - сказала Шевцова.

Она отметила, что задания составлялись в доступной форме, и часть вопросов являются простыми, однако некоторые потребуют не только знаний по истории, но также и жизненного опыта.

Викторина завершится в годовщину проведения первого Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня. Результаты викторины подведет профессиональное жюри, в состав которого вошли историки, педагоги и архивисты. Победителям и призерам отправят дипломы по указанным ими адресам.