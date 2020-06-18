РИАМО - 18 июн. Прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в квартире на севере города, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

СК возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

«По данным следствия, днем 18 июня 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Приорова в городе Москве, обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребенка с огнестрельными ранениями», - говорится в сообщении.

Для координации работы правоохранителей на место происшествия выехал прокурор Северного административного округа Москвы Григорий Радионов.

Столичная прокуратура также проверит исполнение ответственными лицами требований законодательства о лицензионно-разрешительной работе в сфере оборота оружия, в том числе лицензионного контроля по его выдаче.