РИАМО - 18 июн. Очередная репетиция парада Победы состоится в Москве вечером в четверг, в это время на городских дорогах ожидаются затруднения из-за грозы, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столичного правительства.

«Сегодня с 17:30 снова репетиция парада Победы. И без того непростую ситуацию на дорогах усложнит гроза с сильным ветром (синоптики обещают, что они с нами до конца дня)», - говорится в сообщении.

Специалисты ЦОДД посоветовали горожанам тщательно планировать время своей поездки и маршруты, избегать выезда в центр на личном автомобиле.

Из-за пандемии коронавируса проведение парада Победы в этом году перенесли с 9 мая на 24 июня. Этот день объявили в стране выходным.

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