Москва начинает оживать после карантина – с 16 июня открылись некоторые музеи и выставочные залы, библиотеки, летние веранды кафе. Те, кто соскучился по культурной жизни, могут в ближайший уикенд посетить выставку императорских подарков в Царицыно или полюбоваться полотнами Айвазовского, Рериха, Ван Гога и Климта в «Люмьер-холле». Конечно, нужно надевать маску и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. А для тех, кто пока опасается выходить дальше соседнего парка, мероприятия продолжают проходить в сети: в выходные состоится онлайн-фестиваль йоги, виртуальные экскурсии по Пушкинскому музею и многое другое.

«Ожившие полотна» Айвазовского, Рериха, Ван Гога и Климта

Где: Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 24, «Люмьер-холл»

Когда: с 16 июня по 31 июля

Стоимость: от 350 до 750 рублей

Открывшийся после снятия ограничений «Люмьер-холл» приглашает посетителей сразу на четыре выставки по одному билету. Полюбоваться на мультимедийных экранах огромной коллекцией живописных полотен Ивана Айвазовского, Николая Рериха, Винсента Ван Гога и Густава Климта можно, заранее приобретя электронный билет.

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Международный фестиваль йоги Himalaya

Где: на YouTube-канале фестиваля

Когда: 20 июня с 9:00 до 21:00

Стоимость: бесплатно

Международный онлайн-фестиваль йоги Himalaya – мероприятие для широкого круга участников: от продвинутых спортсменов до тех, кто никогда йогой не занимался. В рамках фестиваля запланированы лекции экспертов из Москвы и Индии о философии йоги – гармонии внешнего мира с внутренним, комплексном подходе к здоровью, вегетарианском питании. Также предусмотрена музыкальная часть. Специальный гость фестиваля – певица Сати Казанова, которая проведет для зрителей мантра-медитацию. Трансляции лекций и занятий будут вестись на YouTube в прямом эфире. Участие в фестивале бесплатное, зарегистрироваться можно на официальном сайте.

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Выставка «Императорские подарки из собрания Павловского дворца»

сайт мэра Москвы

Где: Москва, ул. Дольская, д. 1, с. 4, Хлебный дом музея «Царицыно»

Когда: до 21 июня

Стоимость: от 200 до 400 рублей

Среди первых музеев, открывших свои двери для посетителей на этой неделе, – музей-заповедник «Царицыно». До 21 июня в Хлебном доме можно посетить выставку, на которой представлено более 250 подарков царской семьи Романовых. Величественные сервизы и диковинные шкатулки, изделия из золота и серебра, янтаря и слоновой кости, изысканные живописные полотна и скульптуры привезли в Москву из коллекции музея-заповедника «Павловск». Можно проследить, как менялись вкусы знатнейших и богатейших дворян начиная с 80-х годов XVIII века до революции 1917 года. А заодно – познакомиться с постоянной экспозицией музея, а после – прогуляться под сенью деревьев царицынского парка. Необходимо приобрести электронный билет, который в кассе обменяют на бумажный.

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Мастер-классы «Московских сезонов»

Сайт мэра Москвы

Где: страница «ВКонтакте» и другие соцсети «Московских сезонов»

Когда: 19–21 июня

Стоимость: бесплатно

В пятницу, 19 июня, в 9:00 в соцсетях «Московских сезонов» состоится очередное мини-занятие с йога-тренером Таней Россман, а в 11:00 мастер-класс проведет кулинарный блогер Андрей Бунбич. Кондитер представит очень простой рецепт приготовления домашнего мороженого. Для изготовления лакомства понадобятся сливки, сгущенное молоко, печенье (по желанию), миксер и всего 10 минут свободного времени.

В субботу, 20 июня, в 12:00 состоится подготовленное «Московскими сезонами» совместно с Издательским домом Мещерякова занятие по художественной иллюстрации для детей под руководством детской писательницы и художницы, автора книжной серии «Вовка с хвостиком» Ани Доброчасовой. Рисовать будут лягушачий пруд с помощью акварели, гуаши и соли.

В воскресенье, 21 июня, в 11:00 состоится чтение отрывка из романа-эпопеи Михаила Осоргина «Сивцев Вражек» о просыпающейся столице, оживающей под утренними лучами. Текст прозвучит в исполнении актрисы Ольги Зубковой (кстати, ее голосом в отечественной озвучке кинофильмов говорят Джулиана Мур, Сигурни Уивер, Анджелина Джоли, Мишель Пфайфер).

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Квесты и экскурсии в Пушкинском музее

Где: в Zoom, регистрация – на сайте музея

Когда: каждый день с 11:00 до 19:00

Стоимость: бесплатно

Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина планирует открыть двери для посетителей только 10 июля, но для любителей искусства предусмотрел обширную виртуальную программу.

Так, в эти выходные для детей 7–10 лет пройдут виртуальные экскурсии о фантастических животных и растениях в произведениях искусства, о жанрах живописи, древнегреческих мифах о небесных светилах, а также квесты «Заколдованный лес» и «Подводная одиссея в Пушкинском». Подростки смогут попасть на экскурсию об искусстве Средних веков, квест «Вокруг света за 60 дней», а взрослые – виртуально посетить экскурсии о постимпрессионизме, человеке эпохе Возрождения, коллекции стекла Пушкинского музея, тату и другие.

Ознакомиться с полным перечнем бесплатных онлайн-мероприятий и записаться на участие можно на сайте музея. Количество мест ограничено – до 40 для детских экскурсий и до 80 для взрослых. События пользуются большой популярностью, билетов на выходные осталось не так много.

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Ночной забег «Белая ночь 2020»

Где: в любой удобной точке

Когда: в ночь с 20 на 21 июня

Стоимость: участие в основном забеге – 1 500 рублей, в пижамах – 500 рублей

Трейл «Белая ночь» пройдет в онлайн-формате в ночь перед летним солнцестоянием – с 20 на 21 июня. Стартовать можно из любого места, бежать – по произвольному удобному маршруту. Предусмотрены дистанции на 10 и 20 километров. Дисциплины – бег и скандинавская ходьба. Также можно поучаствовать в забеге в пижамах на два километра. Организаторы просят не бегать группами и не мешать окружающим, не искать дырок в заборах и не прыгать через ограждения. С техническими подробностями можно ознакомиться на сайте проекта. http://whitenight.run/online Регистрация - до 19 июня. Победители и участники получат медали, дипломы и призы.

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Фотовыставка «Образ мира в фотографии: Забайкалье»

Сайт галереи «Загорье»

Где: Москва, ул. Лебедянская, д. 24, корп. 2, галерея «Загорье»

Когда: с 16 июня по 13 сентября

Стоимость: от 50 до 100 рублей, по социальной карте школьника вход свободный

На выставке «Образ мира в фотографии: Забайкалье» в галерее «Загорье» посетители смогут увидеть работы российского фотографа, педагога, руководителя объединения «Мир в объективе» Светланы Кругловой. На фотографиях можно увидеть живописные ландшафты Забайкального края, его удивительные реки, горы и леса – островки дикой нетронутой природы.

Онлайн-показы театра «Человек»

предоставлено пресс-службой театра «Человек»

Где: Instagram и YouTube-канал театра

Когда: 19 июня в 23:00, 20 и 21 июня в 12:00

Московский драматический театр «Человек» продолжает свое регулярное вещание в Instagram и на YouTube-канале. В пятницу, 19 июня, после 23:00 в эфире Instagram-аккаунта состоится Skvortsoff-Party – вечеринка у главного режиссера театра Владимира Скворцова. Тема часового выпуска – июньское киноревю. Артисты обсудят, что посмотреть в домашнем кинотеатре, пообщаются со зрителями и разыграют призы. Возрастное ограничение – 18 плюс.

В 12:00 в субботу, 20 июня, будет показан повтор эфира от 8 мая для детей – «Мурзилка бьет врагов». А в воскресенье, 21 июня в 12:00 артисты театра обещают 20-минутную премьеру, о которой объявят дополнительно.