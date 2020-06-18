РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. Подольская детская больница возобновила плановый прием, открыта запись на консультации узкопрофильных специалистов в поликлиниках, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Московской области с 15 июня возобновилась плановая госпитализация в стационарные отделения больниц, также открыта запись на консультации узкопрофильных специалистов в поликлиниках. В Подольской детской больнице возобновился плановый прием.

«В отделения Подольской детской больницы начали поступать плановые пациенты. Мы плавно возвращаемся в свой обычный график», — сказала исполняющая обязанности главного врача Наталья Корчагина.

Для посетителей лечебных учреждений действуют новые правила, в том числе разрешается вход только в перчатках и медицинских масках, допускается не более одного сопровождающего для пациента.