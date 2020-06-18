РИАМО - 18 июн. Столичный парк «Зарядье» может открыться для посетителей уже 23 июня, это произойдет в случае благоприятной эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Площадь этого парка очень маленькая, а количество людей, которые хотят туда попасть, большое. Мы боялись скученности посетителей и держали его до последнего. Но если ситуация будет нормальная, то, скорее всего, 23 числа мы примем решение и откроем «Зарядье», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что столичные власти перед очередным снятием ограничений будут сверяться со статистикой заболевания Covid-19.

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Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

- Первым добровольцам в России ввели вакцину от коронавируса. Весь процесс контролировали самые опытные специалисты медучреждения.

- Отечественная вакцина может защитить от коронавируса на год. Уже 19 июня в России проведут вакцинацию первой группы добровольцев.

- В России умерли около 500 медицинских работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай инфицирования Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 23 человека с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе умер 751 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 790 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 667 заболевших. В Москве - 1 040.

- 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 483 человек с Covid-19.