РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В подмосковном Подольске водитель Hyundai Solaris сбил 15-летнего подростка на мотоцикле во дворе дома, у мотоциклиста перелом лодыжки, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«17 июня в 15:25 на проспекте Юных Ленинцев у дома №80 произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Водитель на автомобиле Hyundai Solaris, двигаясь по дворовой территории, совершил столкновение с мотоциклом Kauo, которым управлял 15-летний подросток», - говорится в сообщении.

В момент ДТП подросток был без сопровождения взрослых и без средств пассивной защиты. В результате ДТП мотоциклист получил перелом левой лодыжки, ему назначено амбулаторное лечение.

Во избежание подобных случаев нужно быть внимательными на проезжей части, выбирать скорость, которая позволит обеспечить водителю возможность постоянного контроля за дорожным движением, не пренебрегать ПДД.

Родители должны научить детей безопасному поведению в улично-дорожной среде, показать личный пример в применении средств пассивной защиты. Простые действия могут существенно повысить безопасность ребенка.