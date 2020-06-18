РИАМО - 18 июн. Работы по строительству пожарного депо в южной части подмосковного Реутова начнутся осенью, объект будет введен в эксплуатацию в 2021 году, сообщил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.
«Накануне мы заключили принципиально важное для развития Реутова и всего Подмосковья соглашение с правительством региона, МЧС России, области и инвесторами о начале строительства пожарного депо на шесть постов в южной части города. Работы по заливке фундамента и подведению коммуникаций начнем уже этой осенью», - сказал Каторов.
Он также отметил, что в 2021 году будет возведена модульная конструкция пожарного депо, после чего объект будет введен в эксплуатацию.
«В настоящее время прибытие пожарных машин с северной части города в южную занимает менее десяти минут, мы укладываемся в норматив. Однако во избежание непредвиденных ситуаций нами было принято решение о строительстве депо и на южной стороне. Безопасность и здоровье наших жителей – на первом месте!» - добавил Каторов.
Для нужд нового подразделения будет закуплено дополнительно три единицы спецтехники на сумму более 50 миллионов рублей. Пожарное депо расположится на участке площадью 1,2 гектара.
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