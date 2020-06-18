РИАМО - 18 июн. В четверг в центральной части России сохраняется 30-градусный зной, однако 21 июня в Москве и Подмосковье станет прохладнее, сообщается на сайте «Метеовести».

«С воскресенья (21 июня – ред.) власть в регионе перейдет к скандинавскому антициклону, и температурный режим станет уже вполне умеренным: днем 22-24 градуса тепла», – говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до утра 19 июня из-за крайне высокой температуры воздуха.

Про прогнозу синоптиков, на предстоящих выходных в Московском регионе ожидается облачная погода с кратковременными дождями и грозами.