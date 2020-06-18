РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. Жители подмосковных Люберец через портал «Добродел» могут проголосовать за дороги, которые отремонтируют в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Второй этап голосования по строительству тротуаров в 2021 году стартовал на портале «Добродел». От Люберец в голосовании участвуют девять участков. Те участки, которые получат наибольшее число голосов от жителей, будут отремонтированы в 2021 году», - говорится в сообщении.

В список включены: Пехорка - станция Красково - станция Малаховка; Красково - Малаховка - Парковая роща; Зенинское шоссе; Часовня - Томилино; Москва - Жуковский (в округе Люберцы); Хлыстово - Мотяково - Новый Милет; Быковское шоссе; Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (в округе Люберцы).

Отдать свой голос можно по ссылке.

В голосовании принимают участие пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг или прошедшие упрощенную форму регистрации. Каждый житель голосует только один раз.

Голосование продлится до 30 июня.