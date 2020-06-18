РИАМО – 18 июн. Врач-педиатр Детского медицинского реабилитационного центра «Фотина» Светлана Карабанова отметила, что правильная детская коляска должна быть с четырьмя колесами, ребенку должно быть удобно в ней сидеть, сообщает Nation News.

«В любом случае коляска должна быть устойчивой. Если колеса тонкие, то они должны быть большого диаметра, если же резина толстая, тогда можно купить и с маленькими колесами. Когда коляска едет по кочкам, она должна идти ровно, а не трястись. Для этого у нее должны быть хорошие рессоры», – сказала Карабанова.

Она добавила, что по физиологии ребенку должно быть либо удобно сидеть в коляске, либо удобно лежать, поэтому не стоит покупать коляски-«мешки» с мягкими сиденьем и спинкой. Сиденье в коляске должно быть жесткое, спинка также должна быть жесткой фиксации. В сидячих колясках спинка должна откидываться, чтобы малыша можно было положить.