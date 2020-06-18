РИАМО - 18 июн. В четверг днем и до 21:00 в Московской области ожидается гроза, ветер усилится до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«По возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн», - говорится в сообщении.

Припарковать автомобиль следует подальше от деревьев. Находясь на улице, нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей

Если есть необходимость, следует обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8 (498)-505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного – 101.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице до утра 19 июня из-за крайне высокой температуры воздуха.