РИАМО - 18 июн. В лесном массиве недалеко от деревни Полежаево городского округа Шаховская нашли черепаху, предполагается, что она была домашней, но от нее отказались, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«Она ползла мимо меня по земле, когда я ее увидел. Сначала подумал, что сухопутная. Удивился очень, ведь черепах в подмосковных лесах никогда не было. Эти рептилии больше любят теплые края. Забрал ее к себе», - рассказал старший участковый лесничий Николай Чусов.

Такие рептилии не водятся в дикой природе Московской области. Однако единичных особей люди несколько раз заметили вблизи водоемов.



Такие черепахи продаются только в зоомагазинах, но новоиспеченным хозяевам они, бывает, надоедают. Единственное, что они могут придумать для избавления от долгоживущей рептилии, это выпустить ее в лесу.



Европейской болотной черепахе климат Подмосковья подходит для проживания, но неудобен для размножения. Поэтому она обречена на одиночество.