РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 июн. Центр культуры и досуга «Марфино» в городском округе Мытищи покажет в четверг, как приготовить баклажан в шубе и сметанник из печенья, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«В четверг в 19:00 очередной выпуск «Кухня и люди». Готовим баклажан в шубе и сметанник из печенья. В этот раз отправляемся в гости на кухню к психологу и режиссеру Марине Васильевой», - говорится в сообщении.

Зрители узнают, что нужно есть, чтобы психологическое состояние было всегда в норме, а также заглянут на огонек к художнику и дизайнеру Анне Половинкиной, чтобы выяснить, что едят творческие люди в жару, а также как спасаются от зноя.

Прямая трансляция пройдет на Youtube-канале ЦКД «Марфино»: https://www.youtube.com/channel/UCUfc2HIu1Cnc1njMhqLarjw.