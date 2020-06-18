РИАМО - 18 июн. В ближайший час и до 21:00 в Москве ожидается гроза с дождем, ветер усилится до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«Находясь на улице, укройтесь в капитальных строениях, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», - говорится в сообщении.

Лучше отказаться от поездок на личном транспорте. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП.

В случае необходимости нужно звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице до утра 19 июня из-за крайне высокой температуры воздуха. В 13:00 в столице было 30,4 градуса. В 14:00 зафиксировано понижение до 29,1.